Эксперт предупредила об опасности аналогов «Оземпика»

Аналоги «Оземпика» пользуются спросом в России, так как они дешевле и удобны в применении, однако эти препараты имеют существенные побочные эффекты. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Продажи аналогов ушедшего из России препарата для лечения диабета «Оземпика» превзошли оригинал. Так, по данным отраслевой аналитической компании DSM Group, за 2024 год было продано 561,4 тысяч упаковок «Семавика» и 226,7 тысяч «Квинсенты», а оригинального «Оземпика» - всего 25,4 тыс. упаковок. Препарат приобрел популярность, как эффективное средство для похудения и борьбы с ожирением. Мухина отметила, что важным фактором является то, что у российских аналогов не прописана «побочка» в виде неоплазии.

«Россияне подсели на аналоги «Оземпика», так как они дешевле, действующее вещество то же самое. Плюс в аналогах в побочных эффектах не написано про неоплазии (опухолевый рост), тогда как у «Оземпика» это прямо прописано. Помимо этого, аналоги «Оземпика» отличаются эффективностью в снижении веса и лечении диабета 2-го типа, а также удобством применения. Многие клинические исследования подтверждают его позитивное влияние на метаболизм и общий уровень здоровья», - рассказала она.

Мухина подчеркнула, что не всем пациентам с ожирением и диабетом подходят данные препараты.

«Наши граждане умудряются приобретать «Оземпик» и его аналоги без рецепта, по знакомству с аптекарем, просто по рекомендации подруг и делают себе инъекции самостоятельно на свой страх и риск, не понимая осложнений и противопоказаний. Однако у некоторых людей могут быть серьезные побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость и депрессия. Покупка аналогов «Оземпика» без рецепта может быть опасной, так как это может привести к неправильному дозированию. Не всем пациентам с избыточным весом или диабетом подходит использование этого препарата. Если инсулин крови в норме, и нет инсулинорезистентности, то может развиться гипогликемия вплоть до потери сознания. У препарата есть ряд противопоказаний, например, для тех, у кого проблемы с почками, печенью или поджелудочной железой», - уточнила диетолог.

Ранее известный дизайнер, певец Сергей Зверев заявил в пресс-центре НСН, что российские звезды шоу-бизнеса хорошо выглядят после употребления «Оземпика», правда он притупляет сексуальное желание.