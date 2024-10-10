Российский школьник случайно проглотил магнит

В Саратовской области девятилетний житель Энгельса попал в больницу после игры, во время которой случайно проглотил магнит. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы №1.

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По словам медиков, школьник играл с небольшим магнитом, положил его в рот и рефлекторно проглотил его. Извлекать инородный предмет пришлось с помощью эндоскопа.

«Через два часа пациент в отличном состоянии покинул больницу. Современная аппаратура и инструменты к ним позволяют помогать детям без сложных операций», — отметили врачи.

Врачи Областной детской клинической больницы в Рязани спасли пациентку, которая проглотила несколько десятков деталей магнитной игрушки. Из-за невнимательности родителей к состоянию ребенка девочку показали поздно, и врачам пришлось делать операцию.