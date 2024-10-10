Врачи спасли подростка с загноившимся мозгом

Российские медики вернули 16-летнему подростку с гнойным воспалением мозга способность говорить, рассказала NEWS.ru нейрохирург Московского областного центра охраны материнства и детства Ольга Докучаева. Она отметила, что школьник поступил в больницу с сильной головной болью и потерей речи.

Диагностика с нейровизуализацией выявила у него гнойное воспаление оболочек головного мозга. Сначала у пациента возникли нарушения речи, затем они переросли в полное ее отсутствие, — заявила Докучаева.

Врач подчеркнула, что подростку экстренно провели операцию, в ходе которой выполнили резекционную трепанацию черепа и дренировали очаг воспаления. По ее словам, обе процедуры довольно серьезные и требуют высокой квалификации медиков, но они необходимы для спасения жизни. Нейрохирург добавила, что школьника уже выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение.

Речь у пациента начала восстанавливаться практически сразу после оперативного вмешательства. Юноша уже выписан домой на амбулаторное долечивание, — подытожила Докучаева.

Ранее заведующий нейрохирургическим отделением Мытищинской больницы Сергей Сергеев рассказал, что подмосковные нейрохирурги спасли от паралича троих пациентов с «травмой ныряльщика». Он отметил, что пострадавшие — двое мужчин и девушка — повредили позвоночник.