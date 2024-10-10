Диетолог объяснил влияние препаратов от сахарного диабета на организм

Препараты от сахарного диабета на основе семаглутида в теории могут лечить ожирение, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что результат более стойкий, чем от ранее выпущенных лекарственных средств.

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«‎То, что препарат от сахарного диабета эффективен в плане похудения, доказано. Причем результат достаточно хороший, превосходит все ранее выпущенные препараты для похудения. Результат этот отличается определенной стойкостью, чем превосходит все предыдущие препараты», — высказался Гинзбург.

Он уточнил, что ничего удивительного в таком эффекте нет. Врач рассказал, что ожирение и сахарный диабет связаны между собой. Он поделился, что, если человеку удается снизить вес, может пройти и заболевание.

«‎Так что надо сказать, что это серьезный препарат, это можно сказать препарат будущего. Сейчас идет поиск его аналогов. Причем эффект от этих препаратов оказался сравним с эффектом бариатрических операций. Получить приличное похудение, не отрезая живот и не оперируя желудок, это большое дело. Так что без лишней нужды я бы вес туда-сюда не гонял», — заключил Гинзбург.

Врач-диетолог Нурия Дианова ранее рассказала, что у людей, регулярно употребляющих красное мясо, риск развития сахарного диабета на 62% выше. По ее словам, насыщенные жиры, гемовое железо и химические консерванты в мясе вызывают воспаление и окислительный стресс, а эти процессы приводят к накоплению висцерального жира.