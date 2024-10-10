Хирург: место укуса квадробера нужно обработать во избежание сепсиса

Укус квадробера так же опасен, как и у других Homo Sapiens, поэтому это место нужно обработать во избежание сепсиса. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на преподавателя медфака Государственного университета просвещения и хирурга Александра Умнова.

По его словам, Homo Sapiens вряд ли переносит бешенство, однако поврежденный участок кожи все равно необходимо обработать, так как болезнетворные микробы в полости рта человека могут грозить нагноением места укуса и сепсисом.

"Порой может потребоваться иссечение пораженных участков кожи. Может ли человек откусить "кусочек" другого человека? Да. И это потребует хирургического вмешательства", – заключил хирург.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.

Поводом для инициативы депутата стало появившееся в Сети видео, на котором очевидец снял жительницу Омска, гуляющую со своим сыном, бегающим на поводке на четвереньках и изображающим собаку.

В Совфеде поддержали эту инициативу. По словам главы комиссии СФ Алексея Пушкова, правительство не должно поощрять добровольную деградацию личности.