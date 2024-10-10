Чаще болеют женщины: невролог рассказал, чем опасен рассеянный склероз
При рассеянном склерозе разрушаются клетки центральной нервной системы, поражается спинной или головной мозг. Заболевание может привести к инвалидности, рассказала «Клопс» калининградский врач-невролог Ксения Кротчик.
От патологии чаще страдают женщины молодого возраста — 20-40 лет. По статистике, на трёх таких пациенток приходится только один мужчина, прокомментировала невролог. Но встречается заболевание и среди детей.
«В Калининградской области известны случаи рассеянного склероза у семи девочек и одного мальчика», — отметила специалист.
Признаки заболевания
Симптомы очень разнообразны, всё зависит от очага поражения. Доктор выделила наиболее частые:
- Двоение в глазах, быстрое снижение остроты зрения,
- Нарушение речи: замедленная или нечёткая,
- Затруднение глотания, попёрхивание,
- Обмороки или судорожные приступы,
- Неустойчивость при ходьбе,
- Ощущение мурашек или чувство онемения на коже,
- Недержание или задержка мочи и кала.
Причины развития рассеянного склероза
«Это может быть генетическая предрасположенность. Плюс вирусные заболевания, курение, дефицит витамина D и стрессовые ситуации», — обратила внимание Кротчик.
Лечение
Пациентам назначается специальная терапия, которая позволяет достичь ремиссии. Препараты подбираются в соответствии с возрастом пациента, течением заболевания и многими другими особенностями. При обострении используют гормональное лечение.
«Обязательно нужно соблюдать режим дня, хорошо высыпаться и ограничить экранное время. Детям необходим дополнительный выходной день в образовательном учреждении», — дополнила врач.
Людям с диагнозом «рассеянный склероз» в период ремиссии не противопоказано плавать в бассейне и заниматься ЛФК. Также рекомендуются курсы лечения в санаториях и реабилитационных центрах неврологического профиля.
Важно
Перегревание в бане, сауне, а также жаркий климат или переохлаждение могут обострить или усугубить состояние. При рассеянном склерозе это всё противопоказано, предупредила Ксения Кротчик.
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