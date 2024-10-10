Невролог рассказал, чем опасен рассеянный склероз

При рассеянном склерозе разрушаются клетки центральной нервной системы, поражается спинной или головной мозг. Заболевание может привести к инвалидности, рассказала «Клопс» калининградский врач-невролог Ксения Кротчик.

От патологии чаще страдают женщины молодого возраста — 20-40 лет. По статистике, на трёх таких пациенток приходится только один мужчина, прокомментировала невролог. Но встречается заболевание и среди детей.

«В Калининградской области известны случаи рассеянного склероза у семи девочек и одного мальчика», — отметила специалист.

Признаки заболевания

Симптомы очень разнообразны, всё зависит от очага поражения. Доктор выделила наиболее частые:

Двоение в глазах, быстрое снижение остроты зрения,

Нарушение речи: замедленная или нечёткая,

Затруднение глотания, попёрхивание,

Обмороки или судорожные приступы,

Неустойчивость при ходьбе,

Ощущение мурашек или чувство онемения на коже,

Недержание или задержка мочи и кала.

Причины развития рассеянного склероза

«Это может быть генетическая предрасположенность. Плюс вирусные заболевания, курение, дефицит витамина D и стрессовые ситуации», — обратила внимание Кротчик.

Лечение

Пациентам назначается специальная терапия, которая позволяет достичь ремиссии. Препараты подбираются в соответствии с возрастом пациента, течением заболевания и многими другими особенностями. При обострении используют гормональное лечение.

«Обязательно нужно соблюдать режим дня, хорошо высыпаться и ограничить экранное время. Детям необходим дополнительный выходной день в образовательном учреждении», — дополнила врач.

Людям с диагнозом «рассеянный склероз» в период ремиссии не противопоказано плавать в бассейне и заниматься ЛФК. Также рекомендуются курсы лечения в санаториях и реабилитационных центрах неврологического профиля.

Важно

Перегревание в бане, сауне, а также жаркий климат или переохлаждение могут обострить или усугубить состояние. При рассеянном склерозе это всё противопоказано, предупредила Ксения Кротчик.

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