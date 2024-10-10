«Большую часть времени испытываю боль». Билли Айлиш рассказала о болезни

Певица пожаловалась, что каждый день «воюет» с собственным телом. Билли Айлиш рассказала, что с раннего детства мучается из-за сильных болей в ногах и руках. По словам 22-летней звезды, это связано с синдромом гипермобильности суставов. Это заболевание соединительной ткани, при котором у человека слишком ослаблены связки.

© Чемпионат.com

Большую часть времени я испытываю боль. Это продолжается вот уже 13 лет. Когда я росла, мне часто говорили, что это пройдёт с возрастом. Я помню, как сильно злилась из-за того, что мне не становилось легче, — поделилась певица в новом интервью.

Со временем ситуация лишь ухудшилась, ведь в будни артистки добавились частые концерты и гастроли, которые требуют от неё полной физической отдачи. Более того, всё усложняет и то, что иной раз Билли трудно перебороть свои внутренние страхи перед сценой, поэтому нередко выступления становятся для неё испытанием.