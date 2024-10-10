Врачи совершили чудо, сохранив пациентке возможность иметь детей

В Ростовском государственном медуниверситете (РостГМУ) врачи провели сложнейшую уникальную операцию, спасшую жизнь пациентке. Специалисты НИИ акушерства и педиатрии в университетской клинике смогли устранить редкое осложнение беременности, сохранив при этом репродуктивную функцию.

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37-летняя женщина обратилась за консультацией к заведующему кафедрой акушерства и гинекологии Александру Рымашевскому с рядом тревожных симптомов.

"Мы столкнулись с редчайшим осложнением после ЭКО, которое ранее встречалось нам только в научной литературе, - отметил он. - Исследования показали, что плодное яйцо находилось в брюшной полости, под мочевым пузырем, в зоне крупных маточных артерий. Продолжение беременности могло привести к катастрофическим последствиям: вросшее в область крупных сосудов плодное яйцо вызвало бы расслоение тканей, разрыв сосудов и массивное кровотечение".

По показаниям требовалось удаление матки вместе с плодом - именно такой вариант предложили пациентке ранее в другой больнице.

"Когда после УЗИ врачи рассказали о проблеме, я была в ужасе, - поделилась переживаниями женщина. - Три года назад у нас родился первый ребенок, и мы мечтали о втором".

Врачи решили попытаться сохранить для пациентки возможность иметь детей в будущем. Им предстояло иссечь ложе беременности и сшить матку.

"Особенность операции была в том, что нам пришлось перевязать основные сосуды, снабжающие кровью матку. Иначе была бы колоссальная кровопотеря, опасная для жизни. Мы использовали специальный аппарат, который позволил собирать собственную кровь пациентки и возвращать ее обратно, - рассказала заведующая отделением гинекологии НИИАП Оксана Келлер. - Подобные операции не имеют стандартов, поэтому данный случай действительно уникальный".

К счастью, операция прошла успешно. Через полгода специалисты НИИАП проведут осмотр, и если все будет в порядке, пациентка снова сможет планировать беременность.