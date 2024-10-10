На какую патологию указывает непреодолимая тяга к сладкому

По словам эндокринолога Камили Табеевой, желание съесть что-то сладкое может быть обусловлено как нарушением сна, стрессом, дефицитом нейромедиаторов и стремлением справиться с усталостью, так и указывать на более серьезные патологии.

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В разговоре с «Известиями» врач сообщила, что в ряде случаев тягу к сладкому вызывает нарушение кровоснабжения мозга. Это состояние требует наблюдения у врача, поскольку может привести к нарушениям в работе мозга.

Среди других причин, которые также вызывают непреодолимое желание подкрепиться сладким, врач назвала преддиабет и диабет. Из-за снижения чувствительности к инсулину глюкоза не поступает в нужном количестве, поэтому клетки испытывают энергетический голод.

«А вот дефицит магния проявляется в виде тяги к конкретному продукту — шоколаду. Так происходит, потому что какао содержит большое количество этого полезного вещества», — уточнила Табеева.

При этом Табеева напомнила, что переизбыток сахара в организме в результате регулярного употребления сладкого не несет ничего хорошего. Напротив, сладкоежки рискуют заработать множество опасных заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни. Среди них сердечно-сосудистые патологии, диабет и даже онкология.

В краткосрочной перспективе сладкое может вызвать нарушения сна, ухудшить состояние кожи, вызвать психологическую зависимость. Также от избытка пищи с большим содержанием сахара развивается кариес, заключила эндокринолог.

Между тем, ранее эксперты призвали не демонизировать сахар и сладкое, объяснив, что сахар относится к простым углеводам, поэтому он также должен присутствовать в рационе здорового человека.