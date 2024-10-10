Врач опроверг пользу «чистки сосудов»

Мнение, что так называемая «чистка сосудов» — эффективный метод профилактики их закупорки, не более чем миф, заявила кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ирина Пермикина. О необходимости этой популярной у россиян процедуры она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач подчеркнула, что в официальной медицине понятия «чистка сосудов» не существует, а пациенты подразумевают под ней совершенно разные действия.

«Капельницы с витаминами, настойками, вытяжкой чеснока и другими веществами, внутривенное введение физраствора или препаратов, влияющих на работу сосудов — люди делают все это, чтобы "почистить" сосуды в обывательском понимании, и не вдаются в подробности, от чего и как в действительности их нужно очищать», — рассказала эксперт.

Доктор также объяснила, что закупорка сосудов действительно происходит при атеросклерозе: при этом заболевании возникает поражение артерий из-за накопления в них холестерина и кальция, что и приводит к образованию атеросклеротических бляшек

«Самая опасная атеросклеротическая бляшка — нестабильная. Она может разорваться, и на месте разрыва образуется тромб, то есть сгусток крови, перекрывающий частично или полностью просвет сосуда. Это может привести к развитию инфаркта миокарда, если тромб образовался в сердце, или к инсульту — если в мозге», — предупредила Пермикина.

«"Почистить" атеросклероз можно только единственным способом — хирургическим. Если у человека настолько выраженная атеросклеротическая бляшка, что она мешает току крови, единственный способ освободить сосуд — удалить ее при помощи операции», — Ирина Пермикина, кардиолог.

Кроме того, существуют и другие способы восстановления кровотока в сосудах: эндоваскулярное вмешательство, когда через прокол в руке или паховой области хирурги длинным проводником доходят до суженной артерии и специальным баллончиком расширяют ее, а также шунтирование — создание кровотока в обход артерий, пораженных атеросклерозом

«В истинном смысле только эти перечисленные методы действительно чистят сосуды, все остальные способы, включая различные капельницы, отвары, БАДы, кровопускания, являются абсолютным мифом», — констатировала врач.

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