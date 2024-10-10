Число людей с ожирением в РФ выросло на 10% за пять лет

Число россиян с диагнозом ожирения выросло на 10% за последние пять лет и составило 2,4 млн человек, а число пациентов с ожирением на диспансерном наблюдении увеличилось на 24%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Внимание врачей к этой проблеме растет за последние пять лет. Число диагнозов в Российской Федерации выросло на 10% и составило 2,4 млн человек. В то же время число пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, за пять лет увеличилось на 24% и составляет более 1,2 млн человек", - сказал он в обращении к участникам международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка".

Министр отметил, что по данным профосмотров и диспансеризаций, у каждого 4-го обратившегося выявлен фактор риска по нерациональному питанию, у каждого 5-го есть избыточная масса тела, а у каждого 10-го диагностировано ожирение.

"В настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов к диспансерному наблюдению взрослого населения с факторами риска, к развитию хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения в рамках нового федерального проекта "Здоровье для каждого", национального проекта "Продолжительная активная жизнь", - добавил Мурашко.

Конгресс проходит в Москве 10-12 октября с участием более 1,5 тыс. врачей из РФ и других стран. Его задача - создание профессиональной площадки для обмена опытом, получения специалистами новейших знаний о лечении и профилактике ожирения.