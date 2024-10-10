Доктор развеял популярное заблуждение об инфаркте и инсульте

Животные жиры – важный компонент в рационе, так как они являются источником многих биологически активных веществ. Например, лецитина, холестерина, каротина и ксантофилла, витаминов А, Е и F.

© runews24.ru

Однако принято считать, что употребление животных жиров в большом количестве может привести к необратимым последствиям в организме, грозящим серьезными патологиями. Более того, бытует мнение, что при заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой, от животных жиров лучше вовсе отказаться. Так, пациентам, перенесшим инсульт или инфаркт, не советуют есть сало.

В программе «О самом главном» врач Сергей Агапкин рассказал, насколько оправданы такие опасения. Он подчеркнул, что животные жиры не запрещены к употреблению пациентам, перенесшим эти недуги.

Агапкин отметил, что несколько лет назад врачи, действительно, склонялись к мнению, что сало противопоказано людям, перенесшим инфаркт. Однако сейчас эту категорию продуктов включили в список разрешенных.

Это произошло после того, как исследования показали пользу животных жиров в умеренном количестве. Также выяснилось, что сало в небольшом количестве не влияет на уровень холестерина.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что в сале содержатся полезные жиры и олеиновая кислота, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и повышению уровня «хорошего».

Для получения пользы необходимо употреблять примерно 30-50 граммов сала ежедневно.