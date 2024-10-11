Врач объяснил вред слишком долгого сна для здоровья

Ксения Доронина, невролог-сомнолог, зам. гл. врача Клиники лечения боли и неврологических заболеваний «Сибнейромед», руководитель АНО ДПО «Нейронауки и образование», рассказала на YouTube-канале «НаукаPRO» об опасности для нашего организма длительного сна. Вот почему много спать тоже плохо.

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По словам врача, нормальное количество сна для человека находится в промежутке от 6 до 9 часов. Но что, если вам нужно спать больше, чтобы высыпаться? На самом деле это уже не норма, если вы спите так много уже долгое время. Согласно исследованиям, такой сон связан с риском преждевременной смерти, развития сердечно-сосудистых заболеваний и других расстройств.

Если же человек спит больше 10 часов и при этом чувствует себя сонным днём, то это говорит о гиперсомнии. Она включает такие симптомы, как избыток сна, дневная сонливость, затруднённое пробуждение утром, ощущение сонливости, заторможенности, сонливость после пробуждения, необходимость заснуть на короткое время днём, чтобы функционировать дальше, спонтанные засыпания.

Гиперсомнию вызывает большое количество факторов. Наиболее распространённый — нарколепсия. Это избыточная сонливость и внезапное засыпание. Среди других причин — идеопатическая гиперсомния и синдром Клейн-Левина. Однако эти состояния встречаются очень редко. Также гиперсомния может быть связана с психическими (депрессия и пр.), соматическими заболеваниями, приёмом лекарств.

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