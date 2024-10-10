Врачи избавили пациентку от гигантского камня в почке

Уникальную операцию провели на днях в больнице № 52. За помощью к медикам обратилась женщина, у которой в почках образовался огромный камень длиной более 15 см и толщиной около 7 см.

«До этого случая самый большой коралловидный камень почки в архиве завотделением Руслана Трушкина был размером до 12 см, да и было это 15 лет назад», — рассказали в клинике.

Камень приводил к обострениям пиелонефрита, последние 10 лет женщина жила с нефростомой (дренажом почки). Врачи решились на лапароскопическую операцию, хотя она по поводу мочекаменной болезни выполняется нечасто. Обычно камни удаляют дистанционно лазером. Но такой большой камень иначе извлечь было просто невозможно.

«Сложность была еще в том, что у пациентки — «хозяйки» камня, уже были две открытые операции на почке-страдалице, так что вопрос вообще стоял об удалении органа», — говорят медики.

В итоге камень был извлечен, а почка теперь успешно функционирует.