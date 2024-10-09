Реабилитолог раскрыл распространенное заблуждение об инфаркте и инсульте

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам распространенное заблуждение об инфаркте и инсульте. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он опроверг мнение о том, что животные жиры запрещены к употреблению пациентам, перенесшим эти недуги. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли перенесшим инфаркт или инсульт людям не рекомендуется употреблять сало, ответила отрицательно. Врач опроверг предположение девушки.

«На самом деле, конечно, можно. Раньше бытовало такое мнение, что нужно полностью исключить все животные жиры», — объяснил Агапкин.

Однако впоследствии благодаря исследованиям стало известно, что в действительности умеренное потребление животных жиров практически не влияет на уровень холестерина, объяснил Агапкин.

«Поэтому таких ограничений нет», — заключил медик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что плохой сон провоцирует рост уровня плохого холестерина. Он отметил, что нарушенный сон также связывают с повышением риска развития онкологических заболеваний.