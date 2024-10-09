Во время полета многие сталкиваются с неприятным ощущением заложенности ушей, которое возникает из-за изменения давления в салоне самолета. Это чувство может быть не только дискомфортным, но и болезненным.

К счастью, существуют простые способы, которые помогут избавиться от заложенности и восстановить слух.

Первый и самый эффективный метод – это зевота. Попробуйте широко открыть рот и сделать глубокий вдох, как будто вы хотите зевнуть. Этот рефлекс помогает расслабить мышцы, открывая евстахиеву трубу, что выравнивает давление на барабанную перепонку. Иногда может потребоваться несколько попыток, прежде чем ощущение заложенности начнет ослабевать.

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Следующий шаг – легкий массаж уха. Осторожно возьмите наружное ухо, потяните его вверх и немного назад. Это движение также способствует выравниванию давления и улучшению состояния барабанной перепонки.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Зайцев Владимир.