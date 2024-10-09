Нарколог перечислил первые признаки алкоголизма

Предугадать, склонен ли человек к алкоголизму, невозможно. Даже генетические тесты не дают никаких гарантий, уверяют специалисты. Как понять, что началась зависимость от спиртного, «Клопс» узнал у врача-нарколога, психиатра, психотерапевта Сергея Анфимова.

Каждый стремится доказать, что он не сопьётся. Но существуют «красные флаги», по которым можно определить алкогольную зависимость, обратил внимание доктор.

Первая стадия

Человек пробует разные виды спиртного, употребляет в различных дозах и при различных обстоятельствах. Проблемы со здоровьем, семьёй, работой и психикой отсутствуют или бывают редко.

«Это вовлечение. Люди, как бы изучают алкоголь и себя под его действием, и им это очень нравится», — отметил нарколог. Далее дозы увеличиваются, как и частота употребления.

Обычно переход на вторую стадию переходит плавно и едва заметно.

Вторая стадия

Человек под действием алкоголя начинает получать то, что ему не хватает в трезвости: расслабление и спокойствие, радость и работоспособность, щедрость и доверие к людям.

«При переходе в эту стадию, назовём её «наслаждение», теряется чувство контроля над собой. Стоит начать с половины рюмки или бокала вина или пива, и далее — несколько дней лихих алкогольных страстей», — обратил внимание Анфимов.

Чтобы потом прийти в себя, человеку нужен не один день. При отказе от спиртного появляется бессонница, скачки давления и страхи. Не исключены моменты потери памяти, судороги или галлюцинации. На второй стадии уже есть проблемы в семье, с работой, учёбой. Здоровье может ещё долго держаться, но алкогольный гепатит неотвратим.

«Криминальные события часто сопутствуют этой стадии. До 90% происшествий совершаются в состоянии длительного употребления алкоголя», — продолжил врач-нарколог.

Третья стадия

Её можно сравнить с периодом расплаты. Человек слабеет, мышцы лица могут быть частично парализованы, алкогольный гепатит переходит в цирроз печени. Появляются проблемы с сердцем, состояние мозга также плачевное — атрофия коры. Снижается интеллект, и часто встречается алкогольная эпилепсия и белая горячка. Человек в таком состоянии может прожить от нескольких месяцев до десятков лет: всё индивидуально, пояснил Сергей Анфимов.

«Именно в этой стадии люди становятся жителями теплотрасс. Вернуться с третьей на вторую стадию или со второй на первую, с первой на нулевую — не получится, только вперёд!» — добавил врач-нарколог.

Что такое пятничный алкоголизм

«Обычно в пятницу после работы происходит начало запоя. Два-три дня употребления алкоголя, и к понедельнику, едва продрав глаза, человек стремится начать трудовую неделю», — пояснил доктор.

Ближе к выходным вновь накапливается усталость, слабость, грусть, а с наступлением пятницы всё начинается по кругу. Рано или поздно человек со второй стадии отправляется в третью, предупредил доктор.

«При прекращении употребления спиртного, например, на спор, выдержав срок, пациент практически всегда возвращается к алкоголю», — подчеркнул нарколог.

Что такое пивной алкоголизм

В случае когда человек систематически употребляет только пиво, его гормональная система рушится первой. Меняется баланс половых гормонов, нарушается обмен веществ, снижается либидо. Пивной алкоголизм сопровождается тревожностью, снижением стрессоустойчивости.

Есть ли безопасная доза алкоголя?

«ВОЗ решил, что такая норма есть. Но случаи из моей практики показывают обратное», — прокомментировал доктор.

Если употреблять бокал вина каждый вечер, даже в микродозах, то через пару лет нас ждёт вторая стадия алкоголизма, продолжил нарколог:

«Мы начнём ежедневно употреблять до 1,5 литра спиртосодержащего напитка и получим массу проблем со здоровьем, работой и семьёй».

Можно ли избавиться от алкогольной зависимости

«Если она уже сформировалась, то устранить её, к сожалению, невозможно. Ведь это не привычка, а мощный навык, связанный с памятью мозга и сбитыми настройками удовольствий», — объяснил Анфимов.

Можно остановить продвижение зависимости по стадиям. По словам специалиста, для этого нужно постараться перейти на безалкогольную жизнь. Важно научиться радоваться без спиртного, добавить себе дисциплины, найти новые увлечения и хорошо высыпаться.