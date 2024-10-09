Ветеринар предупредил, где зимой могут напасть энцефалитные клещи

Клещи, в том числе энцефалитные, могут напасть зимой на людей в районе теплотрасс и в подъездах, рассказал NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, опасных насекомых также можно случайно занести в дом в мешке картошки, с новогодней елкой или из зоомагазина. При этом он отметил, что клещи наиболее агрессивны весной и осенью.

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«Весной клещи хотят есть. Осенью им нужно наесться перед зимовкой. Зимы у нас европейские, бывают без снега. Они обитают у теплотрасс, где зеленая трава всю зиму, в зимних садах, в новых домах бывает, где подъезды, где консьержки сидят. Бывало, что люди с живой елкой приносили клеща, он отогревался и атаковал, с мешком картошки, купленной на рынке — он оттаял и выполз», — заявил Шеляков.

Собеседник подчеркнул, что клещи должны уйти под землю до наступления первых заморозков. Ветеринар добавил, что клещи распространены во всех регионах России.

«У клещей инфракрасное зрение. Они ориентируются по инфракрасному зрению и запаху. В особо сильную жару они нас не видят и не атакуют, а при похолодании могут быть более активными», — подытожил Шеляков.

Ранее Федерация альпинизма России сообщила, что чемпионка РФ по ледолазанию Алена Власова скончалась в возрасте 35 лет после того, как ее на даче укусил зараженный энцефалитом клещ. Спортсменка умерла 5 октября, у нее остались муж и 12-летняя дочь.