Психиатр рассказал, когда нужно обращаться к специалисту

Многие калининградцы считают оскорблением, если им советуют обратиться к специалисту-психиатру или психологу. Особенно это относится к людям старшего возраста. Об этом в утреннем эфире рассказала Анна Абрамова – внештатный психиатр регионального Минздрава.

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Она добавила, что сейчас действует новый регламент оказания психологической и психиатрической помощи. И всё начинается с посещения открытого кабинета медико-психологического консультирования. Они есть во многих больницах Калининградской области. И в них ждут любого человека с любой проблемой.

«Это могут быть проблемы тревожного характера, когда человек испытывает неприятные ощущения, сердцебиение, бессонница – это может быть на фоне стресса или без индикации события, которое могло привести к ухудшению состояния», – уточнила Анна Абрамова, внештатный специалист-психиатр Минздрава Калининградской области.

Также помогут при панических атаках и уже ставшем привычным для многих «выгорании» на работе. Как уточнила психиатр, иногда, чтобы чувствовать себя лучше и избавиться от неприятных ощущений, достаточно лишь консультации с психологом и хорошего отдыха.