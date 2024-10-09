В России хотят ограничить свободную продажу противовирусных лекарств

В современном мире, где доступность лекарств кажется неограниченной, мы сталкиваемся с тревожной тенденцией: резистентностью вирусов к противовирусным препаратам. Проблема, уже хорошо знакомая в области антибиотиков, становится актуальной и для противовирусных средств. Об этом заявила завкафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

Проблема неконтролируемого приема противовирусных препаратов заключается в их ограниченном количестве и сложности разработки. Вирусы живут внутри клеток, что делает задачу создания лекарства крайне сложной. Препарат должен либо уничтожить клетку, либо воздействовать на вирус.

Самолечение в этой ситуации особенно опасно. Принимая противовирусные препараты без назначения врача, люди создают условия для мутации вирусов и развития резистентности. В результате эффективность лекарств снижается, а инфекция становится сложнее для лечения.

"Необходимо сделать так, чтобы назначение прямых противовирусных препаратов было так же ограничено, как назначение антибактериальных средств", - утверждает Елена Малинникова.

Многие противовирусные препараты и иммуномодуляторы, доступные в аптеках, не имеют доказательной базы. Их эффективность часто основана на плацебо-эффекте, а выздоровление происходит в большинстве случаев независимо от приема этих препаратов.

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