Инфекционист рассказал, как заражаются вирусом Марбург

Одной из возможных причин вспышки вируса Марбург в Руанде считают бананы, на которых могли сохраниться его частички. Однако это не единственный способ распространения опасной болезни. Как еще передается лихорадка, выясняла «Вечерняя Москва».

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Фрукты могут быть опасны

По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, заразиться лихорадкой Марбург через бананы или любые другие фрукты возможно, только если не были соблюдены все правила санитарных норм.

«Сейчас перед продажей все продукты проходят тщательный санитарный контроль, что позволяет вовремя определить наличие опасных вирусов и бактерий и не допустить товар до прилавков. Но в любом случае все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода», — считает Вознесенский.

Однако пищевой путь заражения не является единственно возможным, подчеркнул эксперт.

«Как и многие геморрагические лихорадки, вирус Марбург имеет несколько путей передачи, среди которых близкий контакт с зараженным или с инфицированным животным, считающимся переносчиком инфекции», — сообщил он.

Как быстро заражаются люди

Специалист рассказал, что заразиться лихорадкой Марбург воздушно-капельным путем очень непросто, потому что для этого нужна совокупность условий.

«Во-первых, у любого инфекционного заболевания существует инкубационный период. Потому, даже если человек съел инфицированный продукт и заразился, в этот же момент он не может представлять опасность для окружающих. Потому что он не начнет выделять вирус так быстро», — пояснил Вознесенский.

При этом важно, чтобы зараженный человек выделял вирус в больших количествах и находился в тесном контакте с человеком с ослабленным иммунитетом, заключил инфекционист.