Врачи спасли пациента с поражением артерий

В Башкирии врачи спасли пациента, у которого в артерии обнаружили кальцинированную бляшку, сузившую просвет артерии на 90%. Как рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, пациентку грозил инфаркт миокарда.

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«Из-за оставшегося узкого прохода установить стент и восстановить кровообращение было невозможно. Выполнять открытое вмешательство - аортокоронарное шунтирование тоже было рискованно, так как у пациента были сопутствующие заболевания», - рассказал министр здравоохранения.

Врачи в экстренном порядке провели ротационную атерэктомию. Это хирургическое вмешательство, во время которого используют ротаблятор – маленький бур, вращающийся со скоростью до 180 тысяч оборотов в минуту. С его помощью удалили закальцинированную атеросклеротическую бляшку, а затем при помощи стента восстановили нормальный просвет артерии.