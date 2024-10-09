Врач ответил, могут ли травмы груди привести к раку

Вопрос «Как влияют (и влияют ли) травмы груди на последующее развитие рака молочной железы?» много лет обсуждается в медицинской среде. Ответы встречаются самые разные: от «однозначно да» до «скорее, нет». Своим мнением по этому поводу с «Газета.Ru» поделился руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

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«Существует несколько основных факторов риска развития РМЖ, признанных мировым онкологическим сообществом. Это генетическая предрасположенность (наличие антигенов, провоцирующих рак молочной железы и рак яичников, BRCA 1/BRCA и ряд других), вредные привычки, отсутствие родов и аборты, сделанные женщиной, избыточный вес и неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Все эти факторы имеют определенное негативное значение. Если же говорить про травмы груди как фактор риска, то следует исключить из их числа те, которые случаются единично — например, в транспорте женщину неосторожно задели локтем или во время торможения автомобиля девушка ударилась о руль грудью, упала, катаясь на лыжах и так далее», — отметил Серяков.

Такие травмы, объясняет врач-онколог, хотя и не могут привести к развитию рака молочной железы, но играют важную роль: заставляют женщину обратить внимание на свою грудь. И часто бывает так, что осматривая грудь, рядом с синяком, полученным в результате травмы, женщина обнаруживает, например, какое-либо уплотнение — а вот это уже должно заставить насторожиться.

«Мы, доктора, не зря постоянно говорим о важности самодиагностики. Раз в месяц женщина должна обязательно осматривать грудь. Как это правильно делать, можно спросить у терапевта или гинеколога или просто прочитать в интернете — там есть довольно подробные инструкции. Безусловно, травма становится невольным поводом тщательно осмотреть грудь и в дальнейшем делать это регулярно. Ну, а если во время осмотра женщина обнаружит «шишку» — уплотнение в груди или подмышкой, странные выделения из сосков, эффект «апельсиновой корки» и другие нехарактерные признаки, следует как можно скорее показаться маммологу», — предупредил врач.

При этом он обратил внимание, что самодиагностика не может считаться единственным и исчерпывающим способом избежать болезни. Это лишь первый шаг, за которым должен следовать поход на УЗИ (если женщина моложе 40 лет) или маммографию и опять-таки последующий визит к маммологу. Только так можно исключить вероятность развития РМЖ или обнаружить рак «на старте».

«И если случайные, единичные травмы не страшны, то хронические повреждения груди — это уже вполне серьезная причина для беспокойства», — подчеркнул Серяков.

Хронические повреждения груди (скажем, из-за натирающего кожу тесного бюстгальтера, топика или проколы, сделанные во время процедуры пирсинга сосков (кстати, через эти проколы в молочные железы может периодически проникать инфекция)), порой провоцируют воспаление, чем и опасны, поскольку хроническое воспаление как раз считается одним из серьезных факторов риска развития РМЖ наряду с перечисленными выше.