Врач объяснил, какая потеря веса должна насторожить

Резкое похудение после 60 лет — не повод для радости. Врач объяснила, какая потеря веса должна насторожить
Онколог Понкратова: резкая потеря веса после 60 может говорить об онкологии. Если вы резко начали худеть без диет и спорта, не спешите радоваться. Это может оказаться симптом весьма неприятной болезни. Врач рассказала, о каких заболеваниях может говорить внезапная потеря веса и в каком возрасте на это нужно обратить особое внимание.
Резкое похудение — тревожный признак
Неожиданное и резкое похудение не менее опасно, чем лишние килограммы. Особенно если привычки в еде и спорте остались прежними. Заметили, что одежда стала велика и появилась обвисшая кожа, следует насторожиться. Рассказала врач-онколог ФНКЦ ФМБА России Юлия Понкратова в беседе с «Доктором Питером».
О каких заболеваниях может говорить резкая потеря веса
У непреднамеренного похудения могут быть как психологические, так и физиологические причины. Неожиданная потеря веса может свидетельствовать о:
- Хроническом стрессе;
- Длительном отсутствии полноценного отдыха;
- Бессоннице;
- Заболеваниях ЖКТ;
- Гиперфункции щитовидной железы;
- Сахарном диабете;
- Онкологии.
На какие ещё симптомы следует обратить внимание
По словам Понкратовой, помимо изменения веса стоит также насторожиться и немедленно обратиться к врачу, если у вас присутствуют такие симптомы, как:
- Лихорадка;
- Повышенное потоотделение, особенно по ночам;
- Боль в костях;
- Одышка;
- Кашель;
- Постоянное чувство жажды;
- Частые позывы к мочеиспусканию;
- Нарушение зрения;
- Головная боль;
- Дискомфорт в челюсти во время жевания.
Какая потеря веса считается критической
Если без соблюдения диет человек теряет более 5% веса в течение полугода — это повод для тревоги. Например, при весе 80 килограммов критической будет потеря 4 килограммов. Она считается патологической.
Какой возраст наиболее опасен
Резкое похудение особенно опасно для тех, кому исполнилось 60 и старше. Как правило, у таких людей уже есть хронические заболевания, а иммунитет ослаблен. Снижение веса в этом возрасте обычно всегда имеет неприятные прогнозы. Дело в том, что мышечная атрофия, или иначе «синдром дряхлости», значительно сокращает продолжительность жизни.
Потеря килограммов снижает физиологический резерв организма, а также делает человека менее стрессоустойчивым.
Онкология
У людей старше 60 потеря веса часто является одним из симптомов онкологического заболевания. Пожилым людям следует ежегодно обследоваться у своего терапевта, который в случае чего направит к более узким специалистам.