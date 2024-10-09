Врач объяснил, какая потеря веса должна насторожить

Онколог Понкратова: резкая потеря веса после 60 может говорить об онкологии. Если вы резко начали худеть без диет и спорта, не спешите радоваться. Это может оказаться симптом весьма неприятной болезни. Врач рассказала, о каких заболеваниях может говорить внезапная потеря веса и в каком возрасте на это нужно обратить особое внимание.

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Резкое похудение — тревожный признак

Неожиданное и резкое похудение не менее опасно, чем лишние килограммы. Особенно если привычки в еде и спорте остались прежними. Заметили, что одежда стала велика и появилась обвисшая кожа, следует насторожиться. Рассказала врач-онколог ФНКЦ ФМБА России Юлия Понкратова в беседе с «Доктором Питером».

О каких заболеваниях может говорить резкая потеря веса

У непреднамеренного похудения могут быть как психологические, так и физиологические причины. Неожиданная потеря веса может свидетельствовать о:

Хроническом стрессе;

Длительном отсутствии полноценного отдыха;

Бессоннице;

Заболеваниях ЖКТ;

Гиперфункции щитовидной железы;

Сахарном диабете;

Онкологии.

На какие ещё симптомы следует обратить внимание

По словам Понкратовой, помимо изменения веса стоит также насторожиться и немедленно обратиться к врачу, если у вас присутствуют такие симптомы, как:

Лихорадка;

Повышенное потоотделение, особенно по ночам;

Боль в костях;

Одышка;

Кашель;

Постоянное чувство жажды;

Частые позывы к мочеиспусканию;

Нарушение зрения;

Головная боль;

Дискомфорт в челюсти во время жевания.

Какая потеря веса считается критической

Если без соблюдения диет человек теряет более 5% веса в течение полугода — это повод для тревоги. Например, при весе 80 килограммов критической будет потеря 4 килограммов. Она считается патологической.

Какой возраст наиболее опасен

Резкое похудение особенно опасно для тех, кому исполнилось 60 и старше. Как правило, у таких людей уже есть хронические заболевания, а иммунитет ослаблен. Снижение веса в этом возрасте обычно всегда имеет неприятные прогнозы. Дело в том, что мышечная атрофия, или иначе «синдром дряхлости», значительно сокращает продолжительность жизни.

Потеря килограммов снижает физиологический резерв организма, а также делает человека менее стрессоустойчивым.

Онкология

У людей старше 60 потеря веса часто является одним из симптомов онкологического заболевания. Пожилым людям следует ежегодно обследоваться у своего терапевта, который в случае чего направит к более узким специалистам.