Кому и почему нельзя есть картофель

Картофель можно есть не всем — у некоторых граждан он вызывает аллергическую реакцию, рассказала терапевт Видновской клинической больницы Подмосковья Дилфуза Ишбаева. Она отметила, что подобное расстройство проявляется в виде гастрита, колита, синдрома раздраженной кишки, а также атопического дерматита и бронхиальной астмы.

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«Аллергия на картофель, как правило, проявляется хейлитом, гастритом, колитом, гастроэнтеритом, синдром раздраженной кишки, атопическим дерматитом, крапивницей, отеком Квинке. Реже — аллергическим ринитом, бронхиальной астмой. Любой, кто подозревает, что его проблема может быть связана с пищевой непереносимостью картофеля, должен вести дневник питания и записывать все, что ест, чтобы увидеть связь между симптомами и употреблением определенной пищи», — объяснила Ишбаева.

Косметолог Ольга Нелюбова ранее рассказала, что при наличии проблем с кожей обязательно стоит соблюдать правила питания. По ее словам, молочные продукты, острая пища, а также продукты с высоким гликемическим индексом, например белый хлеб или кондитерские изделия, негативно влияют на состояние кожи лица и вызывают высыпания.

Косметолог отметила, что алкоголь содержит сахар, который повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, по ее словам, употребление спиртных напитков способствует снижению коллагена, из-за чего ускоряется процесс старения кожи.