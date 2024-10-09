Эксперт перечислил основные причины смерти пожилых в России

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности пожилых граждан России. Половина пациентов стационаров - пенсионеры, сообщила на Межрегиональном конгрессе геронтологов и гериатров главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

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"Половина пациентов сейчас в любом стационаре, в любой поликлинике - пациенты пожилого возраста, и работать с ними надо уметь. В структуре смертности, в структуре проблем здравоохранения проблема пожилого возраста занимает половину, поэтому нам придется развивать и познавать гериатрию", - отметила она.

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"Любые наши инициативы должны быть направлены на снижение смертности и на увеличение продолжительности жизни граждан пожилого возраста РФ. Для этого нужно межведомственное взаимодействие, потому что структура смертности пожилого населения довольно сложная. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, значит мы должны работать в области кардиогериатрии", - сказала она.

Ткачева добавила, что специалистам также необходимо направить усилия на в область гериатрии онкозаболеваний, болезней легких и гериатрической гастроэнтерологии.