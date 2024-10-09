Из-за какого продукта повышается риск развития сахарного диабета

У людей, регулярно употребляющих красное мясо, риск развития сахарного диабета на 62% выше, заявила РИА Новости диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. По ее словам, насыщенные жиры, гемовое железо и химические консерванты в мясе вызывают воспаление и окислительный стресс, а эти процессы приводят к накоплению висцерального жира, ожирения, инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета.

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«А замена всего лишь одной порции мяса на растительный белок из орехов и бобовых снижала риск сахарного диабета на 30%», — добавила Дианова.

Ранее офтальмолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Нурлана Аскерова отметила, что многие заболевания протекают бессимптомно и поэтому важно обследовать состояние глаз. Такой способ поможет выявить на ранней стадии диабет, опухоли и катаракту.

Биолог Ирина Лялина также назвала продукт, который могут пить как диабетики, так и желающие похудеть — томатный сок. Специалист утверждает, что в нем много витаминов A, C, B6, PP, калия и магния. Также напиток способен снизить риск развития заболеваний сердца, так как нормализует уровень «плохого» холестерина.

Тем временем невролог и физиотерапевт Андрей Галкин предупредил, что частые позывы к мочеиспусканию и боли в мышцах по ночам могут указывать на сахарный диабет. Такое состояние происходит из-за попыток организма вывести излишки сахара.