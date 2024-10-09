Врач рассказал, как эмоциональное состояние влияет на здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания признаны основной причиной смертности населения. Это объясняется тем, что факторов, которые влияют на здоровье сосудов и сердца множество. Одним из них является стресс.

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По словам кардиолога Анастасии Малай, это состояние запускает череду процессов в организме, которые в последующем приводят к нарушениям работы сердечной мышцы. Например, острый стресс приводит к развитию кардиомиопатии.

При хроническом стрессе высока вероятность гипертонии, что приводит к чрезмерным нагрузкам на сердце, рассказала врач в разговоре с «Известиями».

Хронический стресс высвобождает гормоны адреналин и кортизол, которые могут временно повысить артериальное давление и резистентность к инсулину.

«Иногда стресс, испытываемый организмом, также приводит к воспалению артерий», — предупредила Малай.

Это происходит вследствие повышения уровня холестерина в крови.

Выявить проблемы с сердцем при хроническом стрессе можно по одышке, неприятным ощущениям в груди, ощущению быстрого или нерегулярного сердцебиения, усталости.

Ранее был назван худший способ борьбы со стрессом. Также эксперты рассказали, как стресс влияет на состояние волос.

А академик РАН Алексей Москалев заявил, что временный отказ от смартфонов, планшетов и телефонов снижает уровень стресса и тревожности, а также восстанавливает способности к аналитическому мышлению и улучшению планирования долгосрочных задач.