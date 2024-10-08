Четыре «звоночка», что стоматолог навязывает вам ненужные процедуры

Сегодня услуги стоматологов стоят невероятно дорого, в некоторых случаях простая замена пломбы может удалить по бюджету семьи. Некоторые специалисты активно пользуются тем, что пациент не может оценить сложность случая и могут навязывать совершенно ненужные процедуры. О самых популярных манипуляциях, которые не всегда показаны, нам рассказал Анатолий Петренко, стоматолог-ортопед с 15-летним стажем.

Врач предлагает менять пломбу

Иногда замена пломбы действительно показана — старая начинает крошиться или же развивается новая полость рядом. Наш эксперт предупреждает, что довольно часто врачи настаивают на замене, когда особых показаний нет.

Анатолий: «Нередко замену требуют перед началом ориодонтического лечения. Но на смену пломбы вас должен отправить ортодонт, а не терапевт».

Врач предлагает удалить зуб

Самая дорогая категория в стоматологии — имплантация. Большинство людей сталкиваются с ней после 50 лет, но в некоторых случаях врач может настаивать на удалении зуба с целью последующей замены на имплант. Здесь важно помнить, что всегда лучше провести сложное лечение, но сохранить настоящий зуб. Получите консультацию нескольких специалистов.

Постоянная чистка

Сегодня жители больших городов озабочены красотой улыбки. Отбеливания и чистки стали таким же популярным явлением, как маникюр. Тем не менее, важно помнить, что профессиональную чистку можно выполнять не чаще раза в полгода, а отбеливание — раз в несколько лет. В противном случае вы получите истончившуюся эмаль, и в будущем зубы начнут активно крошиться.

Врач предполагает лечить пятно на зубе

На начальной стадии кариеса развивается пятно, оно действительно означает начало разрушительного процесса. Но решением проблемы точно не станет пломба.

Анатолий: «Проблемный зуб необходимо реминерализовать, укрепить эмаль. Если врач предлагает „лечить“ целый зуб, просто вставайте и уходите».

Обиднее всего, если выяснится, что пятно было не кариозным, а простой пигментацией. Да-да, на зубах также могут появляться пигментные пятна.