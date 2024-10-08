Врач удалил пациентке здоровый зуб вместо больного

В Вологодской области врач по ошибке удалил 56-летней местной жительнице не тот зуб, потерпевшая добилась компенсации через суд. Об этом сообщили в областной пресс-службе судов.

В иске жительница Никольского района указала, что в августе 2023 года она сходила в частный стоматологический кабинет, где врач, осмотрев пациентку, дала направление на удаление корня 14-го зуба.

С ним она пошла в государственную поликлинику, где ей по полису ОМС удалили 15-й, здоровый зуб. Женщина отметила, что не получила от врача извинений, она подчеркнула, что долгое время испытывала физические и нравственные страдания, чувствовала себя обманутой.

На суде представитель медучреждения зачитал отзыв врача: тот отрицал свою вину и называл удаление зуба обоснованным. Экспертиза, назначенная судом, не подтвердила слова медика. Она установила, что пациентка пострадала из-за врачебной ошибки.

Женщина просила взыскать с больницы более 650 тысяч рублей. Суд удовлетворил ее требования частично, обязав учреждение выплатить пациентке 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 5850 рублей в качестве материального ущерба.