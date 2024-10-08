Врач указал на неявные симптомы рака легкого

Рак легкого, как и многие другие онкологические заболевания, на начальных этапах развивается незаметно, однако на него могут указывать некоторые неявные симптомы, заявил кандидат медицинских наук, радиотерапевт Денис Романов. Их врач перечислил изданию aif.ru.

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Романов призвал насторожиться при появлении осиплости или полного исчезновения голоса. Этот симптом может возникать, потому что увеличенные лимфоузлы или опухоль сдавливают нервные окончания. Свидетельствовать о раке легких, по словам врача, могут и боли в грудном отделе позвоночника, лопатках, плечах.

«Нам свойственно с ходу объяснять причины таких болей "остеохондрозом" или "сердцем", но при определенной локализации опухоли в легком и/или ее распространении на окружающие структуры боль может стать первым признаком наличия злокачественной опухоли», — указал он.

Другими неочевидными признаками рака Романов назвал снижение веса при отсутствии изменений в питании или физической активности, длительное повышение температуры тела. Симптомом опасного недуга может быть и дисфагия — нарушение процесса глотания, возникающее, когда опухоль сдавливает пищевод и прорастает в него, добавил врач.

При этом он отметил, что при появлении метастазов рак легких может проявить себя развитием судорожных приступов, нарушением памяти, инсультом и нарушением функционирования конечностей.

Ранее терапевт, анестезиолог Марк Портер рассказал, что длительная осиплость может быть симптомом рака гортани. Кроме этого признака, о наличии злокачественного образования могут говорить непроходящий дискомфорт в горле, необъяснимая боль в ухе, необоснованный кашель и проблемы с глотанием, сказал врач.