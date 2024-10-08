В Рязани врачи спасли мужчину с менингитом из-за синдрома Молларе

Врачи ОКБ имени Семашко в Рязани смогли помочь мужчине с редким синдромом, из-за которого у него постоянно бывал менингит. О медицинском случае рассказали представители больницы в соцсетях.

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У 32-летнего рязанца поднялась температура и разболелась голова. Медики выяснили, что в течение четырех лет мужчина уже трижды оказывался в больнице из-за менингита. Пытался найти причину, обращаясь в московские клиники, однако в столице помочь ему не смогли.

На высоте оказались рязанские врачи из ОКБ имени Семашко. Они определили очень редкий синдром Молларе. Именно он давал знать о себе постоянными менингитами.

Пациент прошел двухнедельное лечение и был выписан со значительными улучшениями.