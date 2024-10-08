В Новосибирске 900 человек узнали об онкологии на диспансеризации

И.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала об итогах диспансеризации в регионе в прямом эфире программы «Регион LIFE».

Около 20 тысяч человек только на профилактическом осмотре узнали, что страдают гипертонией, три тысячи человек впервые получили диагноз «сахарный диабет», 900 человек услышали, что больны раком, у 53 новосибирцев выявили туберкулез.

На первом месте у нас – болезни системы кровообращения. Их чаще всего выявляют на диспансеризации, – рассказала Елена Аксенова. – На втором месте – болезни органов дыхания, на третьем – заболевания эндокринной системы.

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