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Почти тысяча новосибирцев услышали диагноз «онкология» во время диспансеризации

И.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала об итогах диспансеризации в регионе в прямом эфире программы «Регион LIFE».

В Новосибирске 900 человек узнали об онкологии на диспансеризации
© РИА Новости

Около 20 тысяч человек только на профилактическом осмотре узнали, что страдают гипертонией, три тысячи человек впервые получили диагноз «сахарный диабет», 900 человек услышали, что больны раком, у 53 новосибирцев выявили туберкулез.

На первом месте у нас – болезни системы кровообращения. Их чаще всего выявляют на диспансеризации, – рассказала Елена Аксенова. – На втором месте – болезни органов дыхания, на третьем – заболевания эндокринной системы.

Ранее «Прецедент» писал: в Новосибирске врачи отметили всплеск пневмонии. Читайте также: заболеваемость ОРВИ в Новосибирске выросла на 83%.

Болезни и лекарства
Елена Аксенова