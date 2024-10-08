В России готовятся испытать вакцину от рака

В России в скором времени начнутся испытания терапевтической вакцины от рака, рассказал один из создателей препарата, директор Научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков. По его словам, которые приводит Lenta.ru, вакцину будут вводить пациентам с уже поставленным диагнозом. Этот процесс станет частью послеоперационной терапии.

Клинические исследования, вероятно, начнутся в ближайшее время. Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений, — сказал биолог.

Как отмечается, вакцина будет создаваться индивидуально под каждого пациента на основе его генома и генома опухоли. Препарат эффективен не для всех видов рака. Сначала его предполагается применять к меланоме, а затем — раку легкого, некоторым видам рака ЖКТ и, возможно, раку почки.

Ранее главный внештатный онколог российского Минздрава академик РАН Андрей Каприн заявил, что ученые приступят к первой фазе испытания вакцины от рака после получения разрешения от ведомства. По его словам, доклинические исследования уже пройдены.

До этого сообщалось, что российские ученые из Института биофизики МФТИ создали препарат, который может победить рак легких. Лекарство борется со злокачественными клетками, оказывая минимальное воздействие на здоровые.