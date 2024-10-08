Пять самых частых последствий коронавируса и как от них избавиться

Вроде бы мы перестали думать (или забыли, или банально устали) о коронавирусе, но он, к сожалению, никуда не делся. Более того, новые штаммы становятся все агрессивнее. Пандемия COVID−19 изменила жизни миллионов людей, оставив за собой не только симптомы острой фазы болезни, но и долгосрочные последствия, которые могут проявляться спустя месяцы после выздоровления.

Эти последствия, известные как «длительный COVID» или «постковидный синдром», могут затрагивать различные органы и системы организма. Рассмотрим семь самых распространенных последствий коронавируса и способы их преодоления вместе с терапевтом Олегом Балашовым.

Усталость и хроническая слабость

Одно из самых частых последствий COVID−19 — это сильная усталость, которая может сохраняться в течение месяцев.

«Люди чувствуют себя истощенными даже после минимальной физической активности. Обвинять себя, называя лентяем и слабаком, точно не вариант. От стресса состояние станет еще хуже», — предупреждает Олег.

Как избавиться

Сбалансированное питание: с упором на продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витаминами группы B и магнием, которые поддерживают нервную систему.

Умеренные физические нагрузки: не перегружайте себя, начинайте с легких упражнений и постепенно увеличивайте их интенсивность.

Достаточный сон и отдых, регулирование режима дня и избегание стресса также помогут ускорить восстановление.

Одышка и затрудненное дыхание

Многие жалуются на одышку и затрудненное дыхание даже спустя несколько месяцев после того, как они перенесли заболевание. Это может быть следствием воспалительных процессов в легких или уменьшенной функциональности дыхательной системы.

«А ведь от насыщения тканей легких кислородом зависят вообще все процессы в организме. Если с дыханием беда, то и кровь циркулирует хуже, и давление скачет, и вообще куча проблем вылезает — и профильные специалисты не находят причин этому», — подчеркивает врач.

Как избавиться

Дыхательные упражнения: практикуйте техники глубокого дыхания и дыхания животом для улучшения функции легких.

Кардиотренировки: плавание, ходьба и йога могут помочь постепенно восстановить дыхательную активность.

Реабилитационные программы для легких, назначенные врачом, могут оказаться необходимыми для тяжелых случаев.

Нарушения когнитивных функций (туман в голове)

«Мозговой туман» — это затруднение концентрации, снижение памяти и замедление мыслительных процессов, которое может сохраняться после выздоровления от COVID−19. Человек не может нормально выполнять ту работу, которая всегда была для него легкой, ему тяжело формулировать мысли, он не может читать сложные книги.

Как избавиться

Умственные тренировки: игры на логику, разгадывание головоломок, чтение, медитация помогут восстановить когнитивные функции.

Полноценный сон: выделяйте 7—8 часов на сон каждую ночь для восстановления мозга.

Здоровое питание, особенно продукты, богатые омега−3 жирными кислотами (рыба, орехи, семена), помогут поддерживать работу мозга.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

COVID−19 может вызывать воспаление в сосудах и сердце, что приводит к болям в груди, аритмии и другим сердечным проблемам даже у тех, кто не имел сердечных заболеваний до болезни.

Как избавиться

Кардиопротекторные препараты могут быть назначены врачом для защиты сердца.

Умеренная физическая активность (после консультации с врачом) улучшит сердечную функцию.

Уменьшение уровня стресса с помощью релаксационных практик (йога, медитация) поможет снизить давление на сердце.

Нарушения сна

Бессонница или прерывистый сон — частое последствие COVID−19, которое ухудшает общее состояние здоровья, изрядно портит характер, сбивает гормональный баланс и в целом затрудняет восстановление организма.

Как избавиться

Создание режима сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время каждый день, избегайте яркого света и экранов перед сном.

Теплые ванны или расслабляющие процедуры вечером могут помочь расслабиться.

Прием добавок с мелатонином или чаев на травах после консультации с врачом может помочь восстановить естественный цикл сна.