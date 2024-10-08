Пять самых частых последствий коронавируса и как от них избавиться

Коронавирус: 5 самых частых последствий и как от них избавиться
Вроде бы мы перестали думать (или забыли, или банально устали) о коронавирусе, но он, к сожалению, никуда не делся. Более того, новые штаммы становятся все агрессивнее. Пандемия COVID−19 изменила жизни миллионов людей, оставив за собой не только симптомы острой фазы болезни, но и долгосрочные последствия, которые могут проявляться спустя месяцы после выздоровления.
Эти последствия, известные как «длительный COVID» или «постковидный синдром», могут затрагивать различные органы и системы организма. Рассмотрим семь самых распространенных последствий коронавируса и способы их преодоления вместе с терапевтом Олегом Балашовым.
Усталость и хроническая слабость
Одно из самых частых последствий COVID−19 — это сильная усталость, которая может сохраняться в течение месяцев.
«Люди чувствуют себя истощенными даже после минимальной физической активности. Обвинять себя, называя лентяем и слабаком, точно не вариант. От стресса состояние станет еще хуже», — предупреждает Олег.
Как избавиться
Сбалансированное питание: с упором на продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витаминами группы B и магнием, которые поддерживают нервную систему.
Умеренные физические нагрузки: не перегружайте себя, начинайте с легких упражнений и постепенно увеличивайте их интенсивность.
Достаточный сон и отдых, регулирование режима дня и избегание стресса также помогут ускорить восстановление.
Одышка и затрудненное дыхание
Многие жалуются на одышку и затрудненное дыхание даже спустя несколько месяцев после того, как они перенесли заболевание. Это может быть следствием воспалительных процессов в легких или уменьшенной функциональности дыхательной системы.
«А ведь от насыщения тканей легких кислородом зависят вообще все процессы в организме. Если с дыханием беда, то и кровь циркулирует хуже, и давление скачет, и вообще куча проблем вылезает — и профильные специалисты не находят причин этому», — подчеркивает врач.
Как избавиться
Дыхательные упражнения: практикуйте техники глубокого дыхания и дыхания животом для улучшения функции легких.
Кардиотренировки: плавание, ходьба и йога могут помочь постепенно восстановить дыхательную активность.
Реабилитационные программы для легких, назначенные врачом, могут оказаться необходимыми для тяжелых случаев.
Нарушения когнитивных функций (туман в голове)
«Мозговой туман» — это затруднение концентрации, снижение памяти и замедление мыслительных процессов, которое может сохраняться после выздоровления от COVID−19. Человек не может нормально выполнять ту работу, которая всегда была для него легкой, ему тяжело формулировать мысли, он не может читать сложные книги.
Как избавиться
Умственные тренировки: игры на логику, разгадывание головоломок, чтение, медитация помогут восстановить когнитивные функции.
Полноценный сон: выделяйте 7—8 часов на сон каждую ночь для восстановления мозга.
Здоровое питание, особенно продукты, богатые омега−3 жирными кислотами (рыба, орехи, семена), помогут поддерживать работу мозга.
Проблемы с сердечно-сосудистой системой
COVID−19 может вызывать воспаление в сосудах и сердце, что приводит к болям в груди, аритмии и другим сердечным проблемам даже у тех, кто не имел сердечных заболеваний до болезни.
Как избавиться
Кардиопротекторные препараты могут быть назначены врачом для защиты сердца.
Умеренная физическая активность (после консультации с врачом) улучшит сердечную функцию.
Уменьшение уровня стресса с помощью релаксационных практик (йога, медитация) поможет снизить давление на сердце.
Нарушения сна
Бессонница или прерывистый сон — частое последствие COVID−19, которое ухудшает общее состояние здоровья, изрядно портит характер, сбивает гормональный баланс и в целом затрудняет восстановление организма.
Как избавиться
Создание режима сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время каждый день, избегайте яркого света и экранов перед сном.
Теплые ванны или расслабляющие процедуры вечером могут помочь расслабиться.
Прием добавок с мелатонином или чаев на травах после консультации с врачом может помочь восстановить естественный цикл сна.