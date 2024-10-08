В РФ зарегистрировали восемь случаев заражения коронавирусом ХЕС

Восемь случаев заражения вариантом коронавируса ХЕС зарегистрировано в России с момента выявления первого случая, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1 и JN.1.16.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено восемь случаев", - говорится в сообщении.

В целом заболеваемость ковидом в РФ за последнюю неделю снизилась на 6,7%, всего зарегистрировано более 33 тыс. случаев болезни.

"Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

XEC - это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT "омикрона" - KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы схожи с ними: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов, а также в Германии (15%) и Великобритании (8%).