Названа причина участившихся обмороков среди детей в Подмосковье

Медики обеспокоены значительным ростом синкопальных состояний (обмороков) среди детей и подростков, рассказала NEWS.ru педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Антонина Зорина. По ее словам, большинство случаев фиксируется в школе.

В педиатрическое отделение регулярно поступали дети с жалобами на головокружение или обмороки во время уроков. Однако если ранее речь шла о порядка двух-трех юных пациентов в месяц, то сейчас это число возросло до пяти-семи. Как правило, причиной становится неправильный режим дня и отдыха, плюс элементарная гиподинамия. С началом учебного года дети чаще вынуждены находиться неподвижно, — объяснила врач.

Эксперт отметила, что «нынешнее поколение и без того много времени проводит за гаджетами, как правило, в мало физиологичном согнутом состоянии». К этому подключилось длительное пребывание за партами во время уроков, а затем дома — за домашним заданием, заявила Зорина.

Плюс решение внеурочных проектов и олимпиад за компьютером. Часто задания выполняются допоздна, то есть в ущерб полноценному ночному сну. В итоге хроническое недосыпание, длительная зрительная нагрузка, отсутствие тренировки сердечно-сосудистой системы провоцируют ситуацию, когда элементарная школьная нагрузка приводит к головокружениям, головной боли и обмороку ученика, — подытожила Зорина.

Ранее педиатр Екатерина Морозова рассказала, что школьник должен отдыхать после уроков хотя бы 1,5 часа, не приступая к домашнему заданию, чтобы его жизнь была сбалансирована. По ее словам, верное сочетание времени на отдых и учебу сохранит здоровье ребенка.