Инфекционист прокомментировал ситуацию с опасной инфекцией из Гонконга

Более 90 человек в Гонконге заразились стрептококковой инфекцией. Что она из себя представляет и несет ли угрозу для россиян – рассказал Иван Коновалов, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

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Врач объяснил, что данный штамм стрептококка группы B – ST283, выявляется в странах Юго-Восточной Азии (Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде и др.) в пресноводной рыбе, преимущественно разводимой в искусственных водоемах. Так, массовая вспышка была зафиксирована в 2015 году в Сингапуре, которая охватила почти полторы сотни человек.

Если говорить в целом о стрептококках группы B, то они циркулируют повсеместно, обладают совершенно разными свойствами, способны вызывать разные заболевания – от тонзиллита (ангины) до скарлатины, синдрома токсического шока и других проявлений разной степени тяжести.

Выявленный вариант ST283 на территории России не наблюдается.

Инфекционист отметил, что инфекция не передается от человека к человеку, а может проникать в поврежденную кожу и на слизистые оболочки, например, при прикосновении к сырой рыбе и дальнейшем втирании в слизистую конъюнктивы глаз, при разделке рыбы и т.д. При тяжелом течении у пациента наблюдается лихорадка, интоксикация, гнойный менингит, гнойные артриты, абсцессы, поражение сердца, сепсис, вплоть до летального исхода.