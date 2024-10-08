Врач рассказала о риске инсульта у молодежи при злоупотреблении спиртным

Регулярное употребление алкоголя опасно не только для людей в возрасте, но и молодых, так как может привести к инсульту. О том, как действует спиртное на организм, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

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Спиртное оказывает негативное влияние на весь организм вне зависимости от возраста человека. По словам эндокринолога Зухры Павловой, алкоголь повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, в том числе инсульта.

При этом инсульт может случиться даже у молодых и здоровых на первых взгляд людей. Это стало известно после научного исследования, проведенного с участием 200 девушек и юношей.

Испытуемые регулярно выпивали по несколько спиртных напитков. В результате максимальный уровень алкоголя в крови во время эксперимента достигал двух с половиной промилле.

Во время эксперимента ученые отслеживали пульс испытуемых. У пяти из них была зафиксирована аритмия с повышением пульса до 100 ударов в минуту.

По словам Павловой, это состояние опасно тем, что может вызвать фибрилляцию предсердий. В последующем это грозит инсультом и сердечной недостаточности.

Ранее ученые сообщили, что если на ежедневной основе потреблять четыре или более чашек кофе, то вероятность наступления инсульта увеличивается на 37%. То же самое количество чая снижает риск опасного события на 19%.

Врачи настаивают, что наиболее важным фактором для снижения риска инсульта является сохранение активности в пожилом возрасте. Поэтому рекомендуются умеренные физические нагрузки не реже, чем пять дней в неделю по полчаса.

Второй фактор, который нивелирует риск инсульта, питание. Рацион должен быть сбалансированным и полезным. Важно содержание в рационе насыщенных жиров.

При гипертонии важно снизить употребление соли, напомнила врач. Если речь о пациентах с мерцательной аритмией, это состояние опасно образованием тромбов, что также грозит инсультом. Поэтому Бирюкова подчеркнула, что мерцательную аритмию нужно лечить.