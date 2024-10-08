Врач рассказала о риске инсульта у молодежи при злоупотреблении спиртным

Эндокринолог Павлова рассказала о риске инсульта в молодом возрасте при злоупотреблении спиртным
Регулярное употребление алкоголя опасно не только для людей в возрасте, но и молодых, так как может привести к инсульту. О том, как действует спиртное на организм, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
Спиртное оказывает негативное влияние на весь организм вне зависимости от возраста человека. По словам эндокринолога Зухры Павловой, алкоголь повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, в том числе инсульта.
При этом инсульт может случиться даже у молодых и здоровых на первых взгляд людей. Это стало известно после научного исследования, проведенного с участием 200 девушек и юношей.
Испытуемые регулярно выпивали по несколько спиртных напитков. В результате максимальный уровень алкоголя в крови во время эксперимента достигал двух с половиной промилле.
Во время эксперимента ученые отслеживали пульс испытуемых. У пяти из них была зафиксирована аритмия с повышением пульса до 100 ударов в минуту.
По словам Павловой, это состояние опасно тем, что может вызвать фибрилляцию предсердий. В последующем это грозит инсультом и сердечной недостаточности.
Ранее ученые сообщили, что если на ежедневной основе потреблять четыре или более чашек кофе, то вероятность наступления инсульта увеличивается на 37%. То же самое количество чая снижает риск опасного события на 19%.
Врачи настаивают, что наиболее важным фактором для снижения риска инсульта является сохранение активности в пожилом возрасте. Поэтому рекомендуются умеренные физические нагрузки не реже, чем пять дней в неделю по полчаса.
Второй фактор, который нивелирует риск инсульта, питание. Рацион должен быть сбалансированным и полезным. Важно содержание в рационе насыщенных жиров.
При гипертонии важно снизить употребление соли, напомнила врач. Если речь о пациентах с мерцательной аритмией, это состояние опасно образованием тромбов, что также грозит инсультом. Поэтому Бирюкова подчеркнула, что мерцательную аритмию нужно лечить.