Названа серьезная болезнь, которой в России страдают 43 млн человек

Около 30% взрослого населения России (почти 43 млн человека) страдают от различных форм гастрита, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. Она отметила, что все чаще недуг находят у молодых граждан 18–29 лет.

Гастрит является серьезной проблемой общественного здравоохранения в России. Гастрит чаще диагностируется у людей 30–50 лет, но в последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» заболевания. Все больше случаев гастрита регистрируется среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, что связывают с особенностями питания и высоким уровнем стресса, — добавила Сухорукова.

По ее словам, женщины более склонны к развитию гастрита, чем мужчины. Среди женского населения России распространенность гастрита составляет около 32%, в то время как среди мужчин этот показатель находится на уровне 28%, напомнила Сухорукова.

Эксперты полагают, что такая разница может быть связана с гормональными особенностями и более высоким уровнем стресса у женщин. Кроме того, замечено, что жители крупных городов более подвержены гастриту по сравнению с населением сельской местности. Это объясняется особенностями городского образа жизни — быстрым темпом, неправильным питанием, высоким уровнем стресса и загрязнением окружающей среды, — подытожила Сухорукова.

Ранее диетолог Виктория Безнебеева рассказала, что наиболее полезные для ЖКТ сорта риса — это камолино и арборио. По ее словам, эти крупы очень питательны. Рис камолино родом из Египта и растет на берегах Нила. Он отлично подойдет для рагу и других блюд с мясом. Арборио — итальянский сорт риса, его используют при приготовлении ризотто и рисового пудинга.