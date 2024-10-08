Эксперты посоветовали некоторым людям отказаться от супов

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не рекомендуется есть супы на жирных и насыщенных мясных бульонах, так как они могут спровоцировать обострение имеющихся болезней. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Эксперт посоветовала пациентам с холециститом, гастритом, панкреатитом и энтероколитом не есть супы вроде солянки, борща и харчо.

Как указала Сухорукова, если человек с вышеуказанными заболеваниями съест жирный суп, то может ощутить боль и жжение в подложечной области. Данные симптомы являются типичными для обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым россиянам следует отказаться от белого риса. По словам эндокринолога, белый шлифованный круглый рис не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирение мили предожирением.