Почему женщины спят меньше мужчин

По данным статистики США, каждый третий человек не высыпается из-за стресса, кофеина или ночного просмотра фильмов ужасов. Что касается бессонницы, то она на 58% чаще встречается среди женщин по сравнению с мужчинами.

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Почему женщины в целом обычно спят меньше, чем мужчины?

Прежде всего, в этом играют роль гормоны. Женщины, у которых есть менструация, испытывают циклические изменения в уровне гормонов. В дни, предшествующие началу месячных, это проявляется в виде ПМС (предменструального синдрома). В этот период уровень эстрогена и прогестерона снижается, что может привести к трудностям с засыпанием, частым пробуждениям, невосстанавливающему сну и кошмарам.

Доктор Мишель Гриффин, директор MFG Health Consulting, эксперт по женскому здоровью, отмечает, что беременность и проблемы со сном идут рука об руку. Причём на протяжении всей беременности ситуация ухудшается. В третьем триместре количество пробуждений ночью обычно увеличивается до пяти за ночь. В это время женщины сталкиваются с более тревожными снами, а количество и качество сна вообще соответствует у них диагнозу бессонницы.

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Ещё одна причина плохого сна у женщин — менопауза. В исследованиях говорится, что распространённость бессонницы среди женщин в возрасте 40 лет и старше составляет 60%. На сон в этом случае влияет множество гормонально-индуцированных симптомов. Наиболее распространённый из них — ночная потливость. В среднем женщины испытывают такие эпизоды в течение как минимум четырёх или пяти лет в течение перименопаузы.