Ревматолог рассказал, почему осенью беспокоят суставы

Осенью чаще всего обостряются болезни суставов. С чем это связано, «Клопс» рассказал врач-ревматолог Александр Карый.

С наступлением холодов всегда увеличивается число пациентов с жалобами на боль в суставах, отметил доктор.

«Артроз, остеохондроз, ревматоидный артрит, подагра — это самые частые заболевания, которые имеют хроническую форму», — прокомментировал ревматолог.

У патологий есть свои периоды обострений и ремиссий. По словам врача, именно осенью чаще всего возникает рецидив. Низкие температуры и сырость становятся настоящим испытанием для пациентов.

«Нарушается кровообращение в мышечных тканях, суставы получают мало питательных веществ. Как результат, ухудшается их подвижность и усиливаются боли», — пояснил Александр Карый.

Другая причина ухудшения состояния — сбои в работе иммунной системы. Обычно это происходит, когда она активизируется для борьбы с сезонными вирусными инфекциями.