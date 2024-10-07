Как отследить возникновение синдрома хронической боли

Боль может стать частью повседневной жизни человека. По данным издания Lancet, от хронической боли страдает более 30 процентов людей по всему миру. В отличие от острой боли, которая предупреждает о травме или болезни, хроническую можно рассматривать как самостоятельное заболевание. Это значит, что ее нужно лечить как комплексную проблему, не только устраняя симптомы, но и меняя подход к жизни. Подробнее о причинах возникновения хронического болевого синдрома «Вечерняя Москва» узнала у руководителя центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидата медицинских наук, нейрохирурга Станислава Тимонина.

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Что такое хронический болевой синдром

Хронический болевой синдром — это состояние, при котором боль продолжается в течение трех месяцев и более, часто превышая обычное время заживления тканей после травмы или болезни, рассказал специалист:

— Этот синдром отличается тем, что боль становится самостоятельным явлением, не всегда связанным с продолжающимся повреждением тканей, и оказывает значительное влияние на качество жизни человека, нарушая его физическое, эмоциональное и социальное благополучие. Боль при хроническом болевом синдроме может быть постоянной или периодически усиливаться и может сопровождаться симптомами тревоги, депрессии и нарушениями сна.

При этом хронический болевой синдром может возникать абсолютно везде, заверил врач. К нему относятся:

боли в голове;

в мышцах;

в позвоночнике;

боли, которые отдают в руку, в ногу;

тазовые боли;

боли в промежности.

— То есть если у человека что-то болит в течение 2−3 месяцев и не проходит, то это относится к хроническому болевому синдрому, — разъяснил специалист.

Причины возникновения хронической боли

По словам нейрохирурга, есть три основных механизма возникновения хронического болевого синдрома. Боль может возникать:

из-за повреждения тканей — это называется ноцицептивной болью;

из-за повреждения нервов — невропатическая боль;

из-за изменений в работе нервной системы, когда она становится слишком чувствительной — ноципластическая боль.

— Важно понимать, что часто боль бывает смешанной. Поэтому, чтобы подобрать лечение, мы рассматриваем весь этот спектр, а не делим боль на отдельные категории, — уточнил доктор.

В 2018 году двое ученых из Гарвардской медицинской школы Meints и Edwards опубликовали работу о биопсихосоциальной модели боли.

— Что это такое? Проще говоря, боль — это не только физический симптом. Она тесно связана с вашими эмоциями, настроением и даже тем, как вы общаетесь с окружающими. Например, стресс и плохой сон могут усиливать боль, но, с другой стороны, боль тоже может вызывать проблемы со сном и тревогу. Все взаимосвязано, и важно не упускать из виду эти моменты в процессе лечения, — отметил специалист.

Лечение хронической боли

На практике специалисты используют комплексный, персонализированный подход для лечения хронического болевого синдрома.

— Это не только лекарства, но и работа с психологом, физическая реабилитация и другие индивидуально подобранные лечебные мероприятия. Все это вместе дает гораздо лучший результат, чем что-то одно, — подчеркнул доктор.

Психологический настрой тоже играет роль в лечении — принятие боли и позитивный взгляд на вещи могут быть важными шагами на пути к контролю болевого синдрома, заметил медик.

— Есть и хорошие новости. Знаете, что помогает? Поддержка близких, забота о вашем общем здоровье. Все это снижает риск, что боль станет постоянным спутником. Даже если боль уже успела «запрограммировать» ваш мозг на ее восприятие, этот процесс можно обратить с помощью правильного лечения, — заверил нейрохирург.

Хроническая боль лишь задача, и в умелых руках она решается достаточно эффективно, отметил специалист.

Лечение мигрени

Также, по мнению врача, стоит отдельно рассмотреть подходы к лечению головной боли на примере мигрени. Мигрень — это один из самых распространенных видов головной боли, и для ее лечения применяется несколько стратегий:

Подход, основанный на выраженности болевого синдрома.

Предлагается начинать лечение в зависимости от тяжести боли. Легкие и умеренные приступы купируются с помощью простых обезболивающих, таких как парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). При более серьезных приступах применяют триптаны — специальные препараты, направленные на снижение интенсивности боли и симптомов мигрени.

В случае, если боль повторяется часто или приступы становятся сильнее, применяют пошаговый подход между приступами. То есть с каждым новым приступом используют все более и более сильные препараты.

— В некоторых случаях сначала может быть использован комбинированный подход. То есть начинается лечение с простого НПВП, а если боль усиливается, то возможно сочетание с более сильными препаратами внутри одного приступа головной боли, — пояснил врач.

Профилактическое лечение при частых атаках мигрени.

Это позволяет уменьшить частоту и интенсивность головных болей, сообщил специалист. Профилактическое лечение назначается врачом и может включать как медикаментозную терапию, так и изменения в образе жизни.

— В своей публикации Werner J Becker сообщает, что ботулинотерапия (ботулинотоксин типа А) уже более десяти лет используется для профилактики хронической мигрени и зарекомендовала себя как эффективный и хорошо переносимый метод лечения. Несмотря на появление новых препаратов, таких как моноклональные антитела к CGRP, ботокс остается важным инструментом в арсенале врачей для борьбы с мигренью. Ожидается, что дальнейшие исследования помогут улучшить эффективность этого метода и расширить его применение, — рассказал нейрохирург.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Этот метод помогает не только снизить частоту и интенсивность головной боли, но и уменьшить эмоциональные расстройства, такие как тревога и депрессия, которые часто сопровождают хронические заболевания, объяснил доктор.

— Исследования показывают, что КПТ значительно снижает инвалидизацию, улучшает адаптацию к боли и повышает качество жизни пациентов. Включение КПТ в комплексное лечение мигрени помогает пациентам не только контролировать физические симптомы, но и справляться с эмоциональными трудностями, связанными с заболеванием, — добавил врач.

Комплексный подход и правильное лечение помогают эффективно справляться с мигренью и другими видами головной боли, возвращая пациента к активной жизни, заключил специалист.