В Уфе открыли новый детский реабилитационный комплекс

Детский реабилитационный комплекс "Салют" на базе санатория открыли в Уфе, затраты на его реализацию составили порядка 2 млрд рублей. Он сможет ежегодно принимать около 7 тыс. детей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

"На реализацию проекта направили порядка 2 млрд рублей. Общая площадь зданий "Салюта" - 25,7 тыс. кв. м. Здесь разместили реабилитационный центр на 250 посещений в день, стационары с медицинским блоком, детский центр психоневрологии и эпилептологии, а также школу "Йондоз" на 192 места. Планируется, что ежегодно "Салют" будет обслуживать 7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Ожидается, что "Салют" станет флагманом реабилитационной работы с детьми-инвалидами, которая представлена в регионе 36 коррекционными школами и 23 реабилитационными центрами.