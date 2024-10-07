Сколько россияне тратят на лекарства

Главным критерием при выборе лекарств для значительного числа россиян (41%) является доступная цена. При этом каждый пятый тратит на лекарства от 2000 до 5000 рублей в месяц, свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики компании «ЮMoney».

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Согласно полученным результатам, 74% респондентов покупают лекарства в офлайн-аптеках, а остальные — в Интернете: 21% заказывают через приложение и забирают в аптеке, 3% приобретают лекарствах на маркетплейсах, а 2% — через сервисы доставки.

Чаще всего россияне покупают лекарства пару раз в год (27%) или раз в несколько месяцев (26%). Еще 22% опрошенных рассказали, что приобретают препараты ежемесячно, столько же респондентов — несколько раз в месяц, остальные — по ситуации.

Большинство респондентов покупают сразу несколько препаратов, самые популярные — обезболивающие (54%) и витамины (46%). В топ также попали противовирусные (37%), жаропонижающие (31%) и антибиотики (26%).

Сильнее всего на выбор покупателей влияют цена (41%) и рекомендация врача (33%). Еще 14% опрошенных ориентируются на советы друзей и родных, а 9% могут купить товар из-за скидки. Всего 3% сказали, что доверяют рекламе.

Что касается расходов, то 40% респондентов тратят на лекарства до 1000 рублей в месяц. У 27% на это уходит от 1000 до 2000, у 22% — от 2000 до 5000 рублей в месяц. Еще 7% тратят на лекарства от 5000 до 10 000 рублей, а 3% — более 10 000 рублей в месяц.