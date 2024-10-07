Малышева назвала два действенных упражнения против деменции

Деменция – болезнь, развивающаяся вследствие ухудшения когнитивных функций мозга. Триггером для развития болезни врачи называют множество факторов, в том числе одиночество. Врач Елена Малышева рассказала, как снизить вероятность развития деменции.

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Деменция - термин, описывающий несколько заболеваний, оказывающих негативное влияние на память, мышление и способность к повседневной деятельности. Болезнь чаще всего проявляется в пожилом возрасте и прогрессирует с годами.

По словам врача Елены Малышевой, есть несколько действенных методов, которые помогают сохранить ясность ума. Например, рассказала телеврач в в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, это рисование.

При этом полезно прорисовывать мелкие детали. Это помогает работе нейронов, формируя новые связи.

«Когда ваши руки рисуют мелкие детали, весь мозг работает. Это важно», — констатировала врач.

Еще один простой, но полезный способ улучшить когнитивные функции мозга, чтение вслух.

Это помогает восстановить связь между нервными клетками, поэтому обычное чтение также благотворно влияет на память.

Ранее психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз рассказал, как распознать деменцию на начальном этапе.

По его словам, у больных наблюдаются некоторые поведенческие изменения, они предшествуют ухудшению памяти и снижению умственных особенностей.

У человека наблюдается возбужденное, агрессивное, тревожное или апатичное состояние, он старается изолироваться от других людей, ведет себя в обществе неприемлемо, импульсивен и делает то, что обычно людям несвойственно.

Также были названы факторы, вызывающие деменцию. Это употребление спиртного, курение, недостаток сна, а также социальная изоляция считаются основными факторами, которые способствуют развитию деменции. Одиночество и громкий шум могут увеличить риск этого заболевания.