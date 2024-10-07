Онколог развеял миф о смертельной опасности пластика

Теория о том, что пластик является причиной развития злокачественной опухоли, никем не доказана, заявил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, до того как запустить производство с использованием этого материала, проводится много исследований.

То, что микроскопические элементы, попадающие к нам в организм, напрямую явились причиной возникновения определенной опухоли, никто не доказал. Однозначно, какая-то часть пластика попадает в наш организм, но пока не бросаемся в панике менять весь пластик в доме. До того как запустить производство чего-либо, проводят массу исследований. Никто не отрицает, что такое может быть. Все-таки материал синтетический, но пока это по большей части слухи, — высказался Черемушкин.

Он подчеркнул, что дискуссии о влиянии пластика на развитие онкологии идут до сих пор. Как отметил врач, пока доподлинно известно, что существуют некоторые виды пластика, которые нельзя употреблять. По словам онколога, на материал, из которого выделяются обладающие канцерогенным эффектом химические вещества, идут ограничения даже при создании посуды.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что от рака кишечника могут защитить овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и ягоды. По ее словам, также рекомендуется есть кисломолочные продукты и пить достаточно воды.