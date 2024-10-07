В Москве спасли новорожденную с опухолью во рту

Чтобы предотвратить возможное удушье у малышки во время рождения, специалисты Перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой успешно выполнили женщине кесарево сечение.

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В Москве врачи совершили настоящее чудо, сохранив жизнь новорожденной девочки, которая родилась с опухолью в ротовой полости. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

История началась с того, что беременная женщина обратилась к врачам столичных больниц. Благодаря современным методам диагностики, специалисты больницы имени Галины Савельевой и Морозовской детской больницы обнаружили у плода врожденный порок развития – опухоль в ротовой полости. Эта опухоль представляла серьезную угрозу для жизни ребенка, так как могла привести к удушью.

Врачи приняли решение о проведении срочных оперативных родов. К этому важному событию были привлечены лучшие специалисты: оториноларинголог, анестезиологи-реаниматологи и челюстно-лицевой хирург из Морозовской больницы. Все было готово для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность как для матери, так и для ребенка.

Операция прошла успешно: на свет появилась девочка весом 3625 граммов и ростом 55 сантиметров. Уже на следующий день после рождения, врачи отделения челюстно-лицевой хирургии провели операцию по удалению опухоли.

В настоящее время мама и малышка выписаны домой и находятся под наблюдением врачей в амбулаторном режиме.