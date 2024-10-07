Перечислены главные причины женского бесплодия

Злоупотребление алкоголем, курение, а также чрезмерное увлечение кофеином и красным мясом повышает риск женского бесплодия, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он добавил, что спиртное повреждает яйцеклетки, а курение вызывает в них мутации.

Алкоголь провоцирует гормональный сбой в организме женщине. В матке происходит изменение эндометрия, что препятствует прикреплению к нему оплодотворенной яйцеклетки. Спирт повреждает ее, затрудняет беременность или вызывает рождение ребенка с патологиями, а курение вызывает в яйцеклетке мутации, также осложняя наступление беременности, — отметил Умнов.

Медик напомнил, что никотин вызывает спазм сосудов, снабжающих кровью матку, из-за чего плод не получает необходимых питательных веществ, что может приводить к выкидышам. Хирург подчеркнул, что употребление наркотиков способствует развитию уродств.

Наркотики проникают через гематоэнцефалический барьер, нарушая формирование систем нового организма, что может привести к выкидышам или рождению малыша с уродствами. Кофеин вызывает спазм сосудов матки, из-за чего может родиться плод с дефицитом массы тела. Увлечение красным мясом может вызвать атеросклеротические бляшки на маточных артериях, что приводит к ухудшению кровоснабжения органа, — добавил Умнов.

Врач отметил, что употребление кефира и сыров иногда вызывает выкидыш, так как в этих продуктах могут содержаться бактерии листерии, проходящие через гематоэнцефалический барьер и повреждающие органы плода. Умнов подытожил, что женщинам лучше не увлекаться красным перцем, так как он повышает артериальное давление, ухудшая кровоснабжение матки.

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